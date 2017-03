Türkiye'ye dönüyor mu?

Trabzonspor ve Galatasaray'da gol krallıkları yaşayan ve birçok rekora imza atan Burak Yılmaz, son zamanlarda çıkan transfer iddialarını değerlendirdi. Galatasaray ve Trabzonspor iddialarının doğru olmadığını belirten başarılı oyuncu, "Sürekli transfer konuşmak benim şu an oynadığım kulübüme haksızlık olur. Benim mutlu olmam için her şeyi yapıyorlar. Türkiye'ye şu an için dönmeyi düşünmüyorum" dedi.

Ntvspor'a konuşan Burak Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:



"FİNLANDİYA KOLAY MAÇ DEĞİL"

Şu ana kadar iki maç oynadım. İki antrenman yapabildim. Küçük de bir operasyon geçirdim ama şu an iyiyim en yakın zamanda sahalara döneceğim. Finlandiya maçı için 'Kolay' deniyor ama ben bu seviyelerde kolay maç görmedim. Bizim takımımız çok iyi ve potansiyeli olan oyunculara sahip. Formada iki forvetimiz var. Cenk ve Enes...



"MİLLİ TAKIM BAŞKA BİR YER"

Ne kadar üst seviyelerde oynasan da, Milli Takım bambaşka bir şeydir. Burada dugularınla, tüm benliğinle oynarsın. Ben sağlığım iyi olduğu sürece Milli Takım'a katkı vermek isterim ama benim yokluğum da takımı çok fazla etkilemeyecektir. Ben de oynayacakmışım gibi maçı bekliyorum.



"GOL ATMAK EKMEK, SU GİBİ"

Ben her zaman gol atmak isterim. Bir santrfor için gol su gibi ekmek gibi hatta ketçap gibi... Sıktıkça daha çok gelir. Amacım tabii ki her maç atabildiğim kadar gol atabilmek...



"DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Sürekli transfer konuşup, Çin'deki takımımı rahatsız etmek istemiyorum. Çünkü onlar beni mutlu etmek için her şeyi yapıyorlar. Şu anda dönmeyi düşünmüyorum, tamamen takımıma konsantre olmuş durumdayım.



"FENERBAHÇE'DEKİ ARKADAŞLARIM DA DAHİL HERKESLE GÖRÜŞÜYORUM"

Benim insani ilişkilerim iyidir. Başkan Muharrem Usta'yla, Ahmet Çubukçu'yla irtibatım var... Gerek Fenerbahçe'deki arkadaşlarım olsun, Şenol Güneş olsun, hala hepsiyle görüşüyorum. Beşiktaş'ın Avrupa'daki ilerleyişini takip ediyorum ama Türkiye'ye dönmek gibi bir düşüncem dediğim gibi yok.



"IGOR TUDOR HAKKINDA YORUM YAPMAK BANA DÜŞMEZ"

Galatasaray'daki teknik direktör değişimi teknik bir karar. Bunun hakkında konuşmak yorum yapmak bana yakışmaz. 'Tudor'a zaman verilmesi gerekir' demek bana düşmez ama zamana da ihtiyacı olacaktır. 3 maçta 3 galibiyet alsa çok iyi, 3 mağlubiyet alsa çok kötü hoca olmaz kimse...



Türkiye'de en çok kızlarımı özlüyorum. Arkadaşlarımı özlüyorum. Ama hayat anlamında mutluyum. Futbolun dili her yerde aynı. Orada da gol atınca seviniyorum, atamayınca üzülüyorum.



"ARDA BENİM KARDEŞİM"

Arda benim kardeşim. Ondan bir tane daha ne zaman gelir bilinmez. Umarım Allah her zaman onun gönlüne göre verir. Türkiye'deki herkese, arkadaşlarıma başarılar diliyorum.