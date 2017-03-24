"F.Bahçe maçından üç puan bekliyoruz"

Tankut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fenerbahçe maçına Antalya'da kamp yaparak hazırlandıklarını, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini söyledi.

Sahalarında oynadıkları maçlarda iyi performans gösterdiklerini aktaran Tankut, "İç sahada Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'u yendik. Fenerbahçe maçını da kazanarak bu sezon bir ilki gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Futbolcularımıza güveniyoruz. Fenerbahçe maçından üç puan bekliyoruz. Takımda Kerim Zengin biraz sakat. O da şimdi deneniyor. Birkaç gün içerisinde takıma katılır. Milli takımlara giden futbolcularımız var. Onlar da orada hazırlanıp gelecekler. İnşallah sakatlık, bir kaza olmadan aramıza katılırlar." ifadelerini kullandı.



FENERBAHÇE MAÇI HAZIRLIKLARI

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 1 Nisan Cumartesi günü sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçının hazırlıklarına Antalya'da başladı.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde yapılan idmanda, kondisyon ve pas ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.



Milli takımlarının maçları için ülkelerine giden Traore, Skulason, Seleznov ve Latovlevici'nin katılmadığı antrenmanda, sakatlığı süren Kerim Zengin ise takımdan ayrı koşu yaptı.