Timsah ava çıktı!
Yeşil-beyazlılar, gelecek sezonun kadrosu için kolları sıvadı. Alt liglere damgasını vuran oyunculara kanca atan Bursaspor, gündemine aldığı 5 ismin transferinde düğmeye bastı.
Bu sezon hayal kırıklığı yaşatan takımların başında gelen Bursaspor, gelecek yılın kadrosu için harekete geçti. Bizzat başkan Ali Ay'ın başında olduğu transfer komitesi, özellikle TFF 1. Lig'in yıldızlarına göz dikti. Yeşil- beyazlıların gelecek sezon kadrosunda görmek istediği isimlerin başında Yeni Malatyaspor'da forma giyen Okechukwu Azubuike ve Boubacar Dialiba geliyor.
İŞTE HEDEFTEKİ İSİMLER
Yine 1. Lig ekiplerinden Bolu'da oynayan Emre Gültekin'i de listeye alan Bursaspor, Bugsaş'tan Cebrail Karayel, Karşıyaka'dan Ali Say için temaslara başladı. Bu arada yeşil-beyazlılar, uzun süredir gündeminde yer alan Eskişehirli Hasan Hüseyin Acar, Menemen'den Veli Çetin ve Alberk Koç'ta da mutlu sona yakın.
İŞTE HEDEFTEKİ İSİMLER
Yine 1. Lig ekiplerinden Bolu'da oynayan Emre Gültekin'i de listeye alan Bursaspor, Bugsaş'tan Cebrail Karayel, Karşıyaka'dan Ali Say için temaslara başladı. Bu arada yeşil-beyazlılar, uzun süredir gündeminde yer alan Eskişehirli Hasan Hüseyin Acar, Menemen'den Veli Çetin ve Alberk Koç'ta da mutlu sona yakın.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:52
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- Göztepe'de Yılmaz Vural dönemi başladı
Toplam 2
Yorum
fanatik hele 3 maç yenilsin yılmaz hoca şehri terk eder ahanda göürsünüz
- Ya Hopf ya Harun
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kuzey can fenere gelen kaleci önce vdemirele bağlılıklarını bildirecek..o vakit nasıl rekabet olacak..mümkün değil.. .
- Mesut Özil ve Fenerbahçe bombası
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Sürahi Canım ''bonservissiz'' diye seçenek var hani biliyorsan. Kendin bilmiyosan millete cahil diye seslenme , en ala cahil sensin.
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