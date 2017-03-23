 Kayseri’de iddialı sözler – Fotomaç – 23 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Kayseri’de iddialı sözler

    Kayseri’de iddialı sözler
    'u şaha kaldıran , gözünü Antalyapor'a dikti. Geçtiğimiz hafta sahalarında aldıkları 4-3'lük Gaziantepspor yenilgisini telafi etmek zorunda olduklarının altını çizen Yalçın, "Deplasmanda işimizin kolay olmayacağını biliyorum. Ancak tüm planlarımızı galibiyet üzerine kurduk" açıklamasında bulundu.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kayseri’de iddialı sözler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.