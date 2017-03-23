 Gemi batıyor! – Fotomaç – 23 Mart 2017
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HEPSİ
    23 Mart 2017, Perşembe
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    Gemi batıyor!

    Gemi batıyor!

    UEFA Finansal Direktörü Traverso’nun Futbol Zirvesi’nde yaptığı sunumun yankıları sürerken, Fotomaç konuyu derinlemesine araştırdı ve ürkütücü bilgilere ulaştı. UEFA’nın Türk futboluyla ilgili şok raporunu açıklıyoruz

    Başta üç büyükler olmak üzere, kulüplerimiz son dönemde Finansal Fair Play baskısından yakınırken, mali tablonun kamuoyuna yansıyandan daha karanlık olduğu ortaya çıktı. Pazartesi günü düzenlenen 2. Futbol Zirvesi'nde 19 sayfalık bir sunum yapan UEFA Finansal Fair Play Direktörü Andrea Traverso "Türkiye sürekli transferde zarar eden bir lige sahip. Avrupa'da en büyük borçlanma Türk takımlarında" dedi.

    Aslında bu sözler 13 Ocak'ta UEFA'nın açıkladığı "risk göstergesi" raporunun üstü kapalı bir değerlendirmesiydi. O raporda, net borcun kulüp varlıklarına oranında Avrupa'da 20 takım arasında F.Bahçe "En riskli" kulüp olurken, Queens Park Rangers ikinci, G.Saray üçüncü sıradaydı. Gidişat hala çok kötü. Vahim tabloda bir iyileşme yok. Türk futbolu, kulüplerimiz kötü yönetilmeye devam ederse, görünen o ki iyice batağa saplanacağız.

    MURAT KAPANLI / UĞUR KARAKULLUKÇU


    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:47
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