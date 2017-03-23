Gemi batıyor!

Başta üç büyükler olmak üzere, kulüplerimiz son dönemde Finansal Fair Play baskısından yakınırken, mali tablonun kamuoyuna yansıyandan daha karanlık olduğu ortaya çıktı. Pazartesi günü düzenlenen'nde 19 sayfalık bir sunum yapan"Türkiye sürekli transferde zarar eden bir lige sahip. Avrupa'da en büyük borçlanma Türk takımlarında" dedi.Aslındabu sözler 13 Ocak'ta UEFA'nın açıkladığıraporunun üstü kapalı bir değerlendirmesiydi. O raporda, net borcun kulüp varlıklarına oranında'da 20 takım arasında"En riskli" kulüp olurken,ikinci,üçüncü sıradaydı. Gidişat hala çok kötü. Vahim tabloda bir iyileşme yok.futbolu, kulüplerimiz kötü yönetilmeye devam ederse, görünen o ki iyice batağa saplanacağız.