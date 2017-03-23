Fener’e gözdağı

Milli arayı Antalya'da kamp yaparak geçiren Kardemir Karabükspor'dan Fenerbahçe'ye gözdağı... Asbaşkan Tolga Gül, arayı iyi değerlendireceklerini belirtip, "Sahamızda kaybetme lüksümüz yok. 4 büyüklerden 3'ünü yendik. F.Bahçe'yi de yenmek istiyoruz" diye konuştu.