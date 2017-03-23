 Fener’e gözdağı – Fotomaç – 23 Mart 2017
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    23 Mart 2017, Perşembe
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    Fener’e gözdağı

    Fener’e gözdağı
    Milli arayı Antalya'da kamp yaparak geçiren Kardemir Karabükspor'dan Fenerbahçe'ye gözdağı... Asbaşkan Tolga Gül, arayı iyi değerlendireceklerini belirtip, "Sahamızda kaybetme lüksümüz yok. 4 büyüklerden 3'ünü yendik. F.Bahçe'yi de yenmek istiyoruz" diye konuştu.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:55
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