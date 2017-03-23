Fener’e gözdağı
Milli arayı Antalya'da kamp yaparak geçiren Kardemir Karabükspor'dan Fenerbahçe'ye gözdağı... Asbaşkan Tolga Gül, arayı iyi değerlendireceklerini belirtip, "Sahamızda kaybetme lüksümüz yok. 4 büyüklerden 3'ünü yendik. F.Bahçe'yi de yenmek istiyoruz" diye konuştu.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Deniz geliyor
Toplam 18
Yorum
ismail trabzospor onun için bir velinimet olur başarılıda olursa çok süper olur
- Fikret Orman'dan Ali Şafak Öztürk'e tepki
Toplam 3
Yorum
titi Bu adam gelecegin aziz yıldırımı onu örnek aldıgı o kadar belli ki bu yolda devam etsin aliş bey :D
- Trabzonspor'un fantastik dörtlüsü
Toplam 1
Yorum
Bence TS Sezon basi bögle oynasaydi Sampiyon Olabillirdi bence benim Düsüncüm Lider Su an besiktas Ama O kadar da iyi oynamiyorlar
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