Avcı’dan zirve yorumu
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezon sonuna kadar mücadeleden kopmayacaklarını söyledi. Ligde büyük rekabetin yaşandığını kaydeden Abdullah Avcı, "Sonucu görebilmek için 30. haftayı beklemek gerekir. Umarım biz emeğimizin karşılığını alırız" dedi.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Göztepe'de Yılmaz Vural dönemi başladı
Toplam 2
Yorum
fanatik hele 3 maç yenilsin yılmaz hoca şehri terk eder ahanda göürsünüz
- Ya Hopf ya Harun
Toplam 29
Yorum
kuzey can fenere gelen kaleci önce vdemirele bağlılıklarını bildirecek..o vakit nasıl rekabet olacak..mümkün değil.. .
- Mesut Özil ve Fenerbahçe bombası
Toplam 26
Yorum
Sürahi Canım ''bonservissiz'' diye seçenek var hani biliyorsan. Kendin bilmiyosan millete cahil diye seslenme , en ala cahil sensin.
Avcı’dan zirve yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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