 Avcı’dan zirve yorumu – Fotomaç – 23 Mart 2017
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    23 Mart 2017, Perşembe
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    Avcı’dan zirve yorumu

    Avcı’dan zirve yorumu
    Başakşehir Teknik Direktörü , sezon sonuna kadar mücadeleden kopmayacaklarını söyledi. Ligde büyük rekabetin yaşandığını kaydeden Abdullah Avcı, "Sonucu görebilmek için 30. haftayı beklemek gerekir. Umarım biz emeğimizin karşılığını alırız" dedi.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:53
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