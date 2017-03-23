 Akhisar’da gündem o! – Fotomaç – 23 Mart 2017
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    23 Mart 2017, Perşembe
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    Akhisar’da gündem o!

    Akhisar’da gündem o!
    ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan 'un ile anlaştığı iddia edildi. Uzun süredir boşta olan Ertuğrul Sağlam'ın bu hafta içinde sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağı ileri sürüldü.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:54
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