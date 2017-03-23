 Adana pusuda – Fotomaç – 23 Mart 2017
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    23 Mart 2017, Perşembe
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    Adana pusuda

    Adana pusuda
    Akhisar galibiyetiyle kümede kalma umutlarını artıran Adanaspor'da yeni hedef belli. Ligin 26. haftasında konuk olacakları G.Saray'ı yenmek istediklerini belirten teknik direktör Levent Şahin, "İstanbul'da alacağımız 3 puan lige tutunmamız adına çok önemli olacak" sözlerini sarfetti.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:50
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