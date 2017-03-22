 Yükselme zamanı – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    Yükselme zamanı

    Yükselme zamanı
    İç sahada aldığı başarılı sonuçlarla küme düşme hattından uzaklaşan , gözünü üst sıralara dikti. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı , "Tabloda bizden yukarıda bulunan takımlarla aramızda büyük farklar yok. Kalan maçlarda kalitemizi göstereceğiz. Ligi çok iyi yerde bitirebiliriz. Her maçı final gibi görüyoruz" diye konuştu.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:50
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