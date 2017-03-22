 Topçu’nun karnesi zayıf – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    Topçu’nun karnesi zayıf

    Topçu’nun karnesi zayıf

    Bursa’da, Hamzaoğlu’nun gitmesiyle göreve getirilen , takımıyla çıktığı 6 maçta yalnızca 1 kez kazanabildi.

    'un 46 yaşındaki çalıştırıcısı Mutlu Topçu, teknik direktörlük kariyerinde çıktığı 49 maçta 20 mağlubiyet elde ederek maç başına 1.20 puan ortalaması elde etti. Yeşil-beyazlılarda Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna getirilen , takımın başında çıktığı 6 maçta yalnızca 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Sadece ligin son sırasında yer alan Gaziantepspor'a karşı kazanan Topçu'nun öğrencileri, Kayserispor, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor maçlarından ise puan çıkaramadı. Yeşil-beyazlı takım, Mutlu Topçu idaresinde Fenerbahçe ve Osmanlıspor ile de berabere kaldı. Mutlu Topçu, yönetimden zaman istedi.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:47
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