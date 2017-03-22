 Tankut keyifli – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    Tankut keyifli

    Tankut keyifli
    'un başkanı Hikmet Ferudun Tankut, 25. haftada 3-3 beraberlikle tamamlanan Medipol Başakşehir maçındaki sonucun kendilerini memnun ettiğini söyledi. Tankut, "Açıkcası Başakşehir şu anda ligin en flaş takımı. Çok iyi oynuyorlar. Böyle bir ekip önünde başarılı olduk" diye konuştu.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:43
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