 Susic’ten izin kıyağı – Fotomaç – 22 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Mart 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Susic’ten izin kıyağı

    Susic’ten izin kıyağı
    Teknik Direktörü Safet Susic, deplasmanda Bursaspor'u 3-1 yenerek hanelerine 3 puan yazdırmayı başaran oyuncularını 4 gün izin vererek ödüllendirdi. Turuncu-yeşilliler, ligin 26. haftasında oynayacakları Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın başlayacak. Öte yandan turuncu-yeşilli ekipten 8 futbolcu da ülkelerinin milli takım kamplarına gitti. Yöneticiler, takımın son haftalarda çok iyi futbol oynadığını ifade etti.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Susic’ten izin kıyağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.