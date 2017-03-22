 Sergen’den uyarı geldi – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    Sergen’den uyarı geldi

    Sergen’den uyarı geldi
    Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantepspor'a evinde 4-3 yenilen Kayserispor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, kaybettikleri için üzgün olduklarını söylerken, oyuncularını eleştirdi. Yalçın, "Lig yarışı ciddiyetsizliği kaldırmaz. Önümüzdeki maçlara çok daha iyi motive olmalıyız. Bunu oyuncularıma da anlattım" dedi.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:38
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