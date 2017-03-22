Sergen’den uyarı geldi

Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantepspor'a evinde 4-3 yenilen Kayserispor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, kaybettikleri için üzgün olduklarını söylerken, oyuncularını eleştirdi. Yalçın, "Lig yarışı ciddiyetsizliği kaldırmaz. Önümüzdeki maçlara çok daha iyi motive olmalıyız. Bunu oyuncularıma da anlattım" dedi.