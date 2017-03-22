 M. Başakşehir saygı kazandı – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    M. Başakşehir saygı kazandı

    M. Başakşehir saygı kazandı
    Teknik Direktörü , şampiyonluk yarışında olmalarına karşın saygı duyulan bir takım olduklarını belirterek, "Kulüp olarak saygı duyulan bir takım olmamız, şampiyonluktan daha önemli" ifadelerini kullandı. Avcı, "Ancak şampiyonluk şansımızı da sonuna kadar kovalayacağız. Ligde herşey olabilir" dedi.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:42
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