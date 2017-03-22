 Kasımpaşa’da Özdeş umutlu – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    ’da Özdeş umutlu

    Kasımpaşa’da Özdeş umutlu
    teknik Direktörü , takımının geleceğiyle ilgili iddialı konuştu. Özdeş, "Artık sistemimiz oturdu. Sekiz maçtır kaybetmiyoruz. Futbolcularımın enerjileri çok üst düzeyde. Aynı zamanda kupada da ilerliyoruz. Her hafta bir basamak tırmanmaya devam ettik. Şimdi beşinci ve altıncılık için savaşacağız" dedi.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:41
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