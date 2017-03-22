Fikret Orman'dan Ali Şafak Öztürk'e tepki
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk’ün, hakem Mete Kalkavan'ı etki altında bıraktığını iddia etti.
Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri törenine katılan Fikret Orman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan ve 0-0 sona eren mücadelenin hakemi Mete Kalkavan'ın etki altında kaldığını ve Vincent Aboubakar'ın haksız bir şekilde kırmızı kart gördüğünü söyledi.
Fikret Orman, Aboubakar'ın gördüğü kırmızı kartlar nedeniyle disiplin yönetmeliği gereği ceza alacağını belirterek, şunları söyledi:
"Biz cezaları konuşup, kamuoyunun önüne oyuncumuzu atmayız. Bu bizim aile içi işimiz. Futbolun içinde kırmızı kartlar var. Aboubakar'ın, Olympiakos maçında gördüğü kart hiç yakışmayacak bir karttı. Oyuncumuz da bundan dolayı çok üzüntülü olduğunu ifade etti. Son maçta gördüğü kırmızı kart ise inanılmaz ağır bir karardı. Maalesef bazı kulüp başkanları, daha kulüp başkanlığının nasıl yapılacağını öğrenmeden böyle şeyleri öğreniyorlar. Hakem nasıl etkilenir falan. Orada da Mete Kalkavan'ı etkiliyorlar. Mete Kalkavan, orada vermemesi gereken bir karar verdi. Maç oynandı, bitti, netice itibarıyla söylenecek çok fazla bir şey yok."
Fikret Orman, ödül töreninin güzel olduğunu belirterek, "Biz işimizi iyi yapmaya çalışıyoruz. Bizim işimiz Beşiktaş taraftarlarını diğer taraftarları üzmeden mutlu etmek. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz." sözlerini kullandı.
- 22 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:49
- Deniz geliyor
Toplam 14
Yorum
BLACK Gürayı bedavaya verdik kardeş takım tm almaya gelince takas birde mustafa stoper solbek hakkını vererek oynuyor çok büyük hata parayla alın.
- Tablo vahim!
Toplam 23
Yorum
t4532 birbirlerine karşı gözü dönmüş, termostatsız, paldır küldür idare ve düzenek.
- Lacazette'nin yeni takımı...
Toplam 5
Yorum
juan3 Sevinmeyin Beşiktaş maçına yetişiyor. Lacazette 36 maç 29 Gol attı. Atletico ya gitmesi kötü çünkü Atletico aldığı oyuncuyu seneye satıyor.
Fikret Orman'dan Ali Şafak Öztürk'e tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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