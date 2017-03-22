 Costa heyecanı – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    Costa heyecanı

    Costa heyecanı

    , Yunanistan’ın takımında forma giyen eski Sivassporlu stoper için girişim başlattı. 30 yaşındaki, 1.92’lik Fas asıllı Portekizli stoperin sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

    , Yunanistan'ın Olimpiakos takımında forma giyen eski Sivassporlu stoper Manuel da Costa'ya kancayı taktı. 30 yaşında ve 1.92 metre boyundaki Fas asıllı Portekizli stoperin Olympiakos ile sözleşmesi bu sezon sona eriyor. Bursaspor, savunmaya takviye yapmak için harekete geçti. Bu sezon Olympiakos formasını 13 maçta giyen ve 1 gol atan Da Costa, 2 Şampiyonlar Ligi elemesi ve 10 Avrupa Ligi maçında oynadı.

    ÖN LİBERODA DA OYNUYOR
    İki sezondur Yunanistan'da oynayan tecrübeli stoper, Oyimpiakos'ta 60 maçta 4 gol attı. Daha öncede Sivasspor'da oynayan Da Costa, 59 maçta 9 gol kaydetmişti. 30 yaşındaki savunmacı, hem sağ, hem sol stoper, gerekirse ön liberoda da görev yapıyor. Da Costa; Avrupa'da West Ham United, Lokomotif Moskova, PSV Eindhoven, Nancy, Sampdoria ve Fiorentina'da forma giydi.

    SAVUNMAYA TAKVİYE
    Bursaspor'un savunma hattı için düşündüğü da Costa 6 Mayıs 1986 doğumlu. Deneyimli oyuncu attığı gollerle de tanınıyor.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:49
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