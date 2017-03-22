Costa heyecanı
Bursaspor, Yunanistan’ın Olympiakos takımında forma giyen eski Sivassporlu stoper Manuel da Costa için girişim başlattı. 30 yaşındaki, 1.92’lik Fas asıllı Portekizli stoperin sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
ÖN LİBERODA DA OYNUYOR
İki sezondur Yunanistan'da oynayan tecrübeli stoper, Oyimpiakos'ta 60 maçta 4 gol attı. Daha öncede Sivasspor'da oynayan Da Costa, 59 maçta 9 gol kaydetmişti. 30 yaşındaki savunmacı, hem sağ, hem sol stoper, gerekirse ön liberoda da görev yapıyor. Da Costa; Avrupa'da West Ham United, Lokomotif Moskova, PSV Eindhoven, Nancy, Sampdoria ve Fiorentina'da forma giydi.
SAVUNMAYA TAKVİYE
Bursaspor'un savunma hattı için düşündüğü da Costa 6 Mayıs 1986 doğumlu. Deneyimli oyuncu attığı gollerle de tanınıyor.
- 22 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:49
- İstikrar abidesi Mas
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten çok kalite bir topçuymuş arjantinliler hep iyi çıkıyor
- Chedjou'dan ayrılık sinyali
Toplam 11
Yorum
kijhg yildiz derken? bence balta olarak duzeltmeniz lazim
- ''Adam gibi adam''
Toplam 5
Yorum
cevap hakkı 5 yıl öncenin burağı değil, bize patlar güç futbolu azalmış biri değil, ceza sahasını karıştıracak, sırtı dönük oynayacak 2 yaşgeçmemiş lz
Costa heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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