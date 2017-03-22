 Başakşehir devrede – Fotomaç – 22 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Mart 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    devrede

    Başakşehir devrede
    'un radarına giren Eskişehirsporlu Hasan Hüseyin Acar'a, Başakşehir de talip oldu. Beşiktaş'la birlikte şampiyonluk yarışı içinde olan İstanbul temsilcisinin, 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla temas kurduğu öğrenildi. Başakşehirli yöneticiler, transferi sezon sonunda bitirmek istiyor.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başakşehir devrede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.