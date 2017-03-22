 Adanaspor’un uğuru Ahmet! – Fotomaç – 22 Mart 2017
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HEPSİ
    22 Mart 2017, Çarşamba
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    ’un uğuru Ahmet!

    Adanaspor’un uğuru Ahmet!
    , Berlin doğumlu Türk futbolcusu Ahmet Dereli'nin gol attığı maçlarda kaybetmiyor. Turuncu-beyazlılar, 2012 yılında kadrosuna kattığı gurbetçi oyuncu Ahmet Dereli'nin gol attığı 11 maçta galip geldi. Dereli, "Bu durum benim için gurur verici bir şey. Her oyuncu takımına katkıda bulunmak ister. Adanaspor'da uzun yıllardır futbol hayatımı devam ettiriyorum. Burada çok iyi arkadaşlıklar edindim" dedi.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:44
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