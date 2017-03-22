 Abdullah hocaya teşekkürler... – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    Abdullah hocaya teşekkürler...

    Abdullah hocaya teşekkürler...
    Kulüpler Birliği Vakfı ve İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, A Milli Takım'a seçilen genç oyuncuları Cengiz Ünder'in ay-yıldızlı ekibe katkı sağlayacağını söyledi. Gümüşdağ, "Sayın 'ya da 19 yaşında bir oyuncuya bu şansı verdiği ve Türk Milli Takımı'na Cengiz'i kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:46
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