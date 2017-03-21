 Son paslar bizi yaktı! – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    Son paslar bizi yaktı!

    Son paslar bizi yaktı!
    Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, lider Beşiktaş ile golsüz berabere kaldıkları maçla ilgili, "İkinci yarıda baskımızı daha da artırdık. Son paslarda dikkatli olsaydık, sahadan galibiyetle ayrılabilirdik" diye konuştu.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:36
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