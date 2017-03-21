 Rize kabus görüyor – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    Rize kabus görüyor

    Rize kabus görüyor
    Süper Lig'de bu sezon oynadığı 25 maç sonunda 20 puan toplayan Ç.Rizespor, tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor. Karadeniz ekibi 25.haftalar itibariyle en az puan topladığı sezonunu yaşarken küme düşme hattının içinde yer alıyor. Çaykur Rizesporlu golcü Kweuke ise bu sezon 9 golle takımının en çok gol atan oyuncusu olurken 20 maça çıktı. (5 maç kaçırdı)
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:39
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