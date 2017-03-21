 Osmanlıspor düşüşe geçti – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    düşüşe geçti

    Osmanlıspor düşüşe geçti
    2017 yılında başarısız sonuçlar aldı. Süper Lig'de oynadığı 9 maçta bir galibiyet, iki beraberlik, altı yenilgi alan ilk altı sıranın gerisine düşen Osmanlıspor, kupada üç maç sonunda çeyrek final öncesi elendi.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:37
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