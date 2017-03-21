 Konya 3’ü seviyor! – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    Konya 3’ü seviyor!

    Konya 3’ü seviyor!
    bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda beş kez galip geldi. Aykut Kocaman yönetimindeki takım beş galibiyetinin dört tanesinde rakiplerine 3 gol attı. F.Bahçe zaferi ise taraftarı mutlu etti.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:35
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