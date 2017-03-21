 Karaman sıkıntılı – Fotomaç – 21 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Mart 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Karaman sıkıntılı

    Karaman sıkıntılı
    Teknik Direktörü , takımının Gençlerbirliği'ne 1-0 yenildiği maçta yeşilmavililerin başında Spor Toto Süper Lig'de 100'üncü kez sahaya çıktı. Deneyimli hoca dalya yapmanın gururunu yaşadığını belirterek, takımın ateş hattında olmasının kendisini üzdüğünü söyledi ve ekledi: "Yönetim ile detaylı değerlendirme yapacağız."
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karaman sıkıntılı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.