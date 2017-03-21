 Hamzaoğlu sesleri – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    Hamzaoğlu sesleri

    Hamzaoğlu sesleri
    'da, teknik direktör Tolunay Kafkas'ın istifasının ardından yeni hoca arayışı sürerken, kulislerde eski teknik direktör 'nun adı dolaşıyor. Yönetim bugün Hamzaoğlu ile görüşecek. Öte yandan Teknik Direktör Tolunay Kafkas, kötü gidişi Rodellaga'nın Trabzonspor'a transfer olmasına bağlayarak, "Bizi olumsuz etkiledi" dedi.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:32
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