 Gol rekoru kırıldı – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    Gol rekoru kırıldı

    Gol rekoru kırıldı
    'de 25. hafta, futbolseverlerin bu sezon en çok gol izlediği hafta oldu. Yapılan 9 maçta, 4 ev sahibi takımı, 3 de deplasman ekibi sahadan galibiyetle ayrılırken 2 maç da beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda toplam 33 gol atıldı.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:32
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