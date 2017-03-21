 G.Antep inanıyor – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    G.Antep inanıyor

    G.Antep inanıyor

    Kayseri galibiyetiyle moral bulan G.Antep’te teknik direktör Uygun, “Biz bu sene ligde kalacağız” dedi.

    Gaziantepspor'da, Kayserispor önünde alınan 4-3'lük galibiyetin mutluluğu sürerken, yöneticiler ilk deplasman galibiyeti nedeniyle teknik heyet ve oyuncuları kutladı. Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, takımınagüvendiğini söyleyerek, "Kazanmaya devam ettikçe kümede kalacağız" dedi. Uygun, "Oyuncularımla sürekli konuşuyorum. Ligde kalacağız. Sezon sonunda Katar'a dönebilirim" diye konuştu.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:36
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