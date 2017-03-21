 Bursa’da hüsran – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    Bursa’da hüsran

    Bursa’da hüsran

    Süper Lig’in son 10 haftalık periyodunda yalnızca 1 kez galibiyet sevinci yaşayabilen , toplam 10 milyon TL’yi aşkın gelirden de oldu. Yönetim ise çaresiz kaldı.

    Spor Toto Süper Lig'in son 10 haftasında yalnızca 1 galibiyet alabilen Bursaspor, 7 karşılaşmada ise sahadan puansız ayrıldı. Bu periyotta yalnızca ligin son sırasında bulunan Gaziantepspor'a karşı galibiyet sevinci yaşayan Mutlu Topçu'nun öğrencileri, rakip fileleri ise sadece 6 kez havalandırabildi.

    MADDİ ZARAR BÜYÜK
    Son 10 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan , TFF'nin performans primlerinden de 10 milyon 400 bin TL'lik kayıp yaşadı. Yeşil-beyazlılar, 18. haftada teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırmıştı. Deneyimli çalıştırıcının yerine göreve getirilen Mutlu Topçu ile de aradığını bulamayan yeşil-beyazlı ekip, galibiyet hasretini sürdürüyor. Yeşil-beyazlı yönetim ise takımdaki sorunları çözmek için çaresiz kaldı.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:34
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