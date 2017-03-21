Bursa’da hüsran
Süper Lig’in son 10 haftalık periyodunda yalnızca 1 kez galibiyet sevinci yaşayabilen Bursaspor, toplam 10 milyon TL’yi aşkın gelirden de oldu. Yönetim ise çaresiz kaldı.
MADDİ ZARAR BÜYÜK
Son 10 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Bursaspor, TFF'nin performans primlerinden de 10 milyon 400 bin TL'lik kayıp yaşadı. Yeşil-beyazlılar, 18. haftada teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırmıştı. Deneyimli çalıştırıcının yerine göreve getirilen Mutlu Topçu ile de aradığını bulamayan yeşil-beyazlı ekip, galibiyet hasretini sürdürüyor. Yeşil-beyazlı yönetim ise takımdaki sorunları çözmek için çaresiz kaldı.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 22:34
- Orman'dan Özbek'e transfer teklifi
Toplam 10
Yorum
Ahmet Bence başkanın bu egoluğu üç kulup arasında en başarızız kulubün beşiktaş olmasından dolayı.
- Ömer Ali-Bajic liste başında
Toplam 46
Yorum
ömer te. TakımındaTÜRKİYEYE GELMİŞ en iy yabancı i oyuncuyu harcayan .antreman metodu 5e-2 top çalışmasından ibaret bi adam nasıl başarılı olur nasl
- Trabzonspor'da N'Doye kendini buldu
Toplam 7
Yorum
bordom yabancıların bize ayak uydurması zaman alıyor ndoye ile bu durum anlaşılmış oldu, biz istiyoruz ki yattara gibi hemen bizden olsun.
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