 ''Tuhaf bir karar'' – Fotomaç – 20 Mart 2017
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    20 Mart 2017, Pazartesi
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    ''Tuhaf bir karar''

    ''Tuhaf bir karar''
    Beşiktaş'ın ikinci başkanı , müsabakadaki hakem kararlarını eleştirdi. Çebi, sahada 10 kişi kalmanın sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, "Aboubakar'a ikinci sarı kart ne sebeple verilmiş halen anlayabilmiş değilim. Araştırıyorum, soruyorum. Herkes tuhaf bir karar diyor" şeklinde konuştu.
    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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