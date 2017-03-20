Talisca etkisizdi
Talisca dün 60 dakika sahada kalırken etkisiz bir futbol sergiledi. Tek şut denemesinde isabet bulamayan Talisca yüzde 70.8 isabetli pas yüzdesiyle oynadı. Oldukça yorgun görünen yıldız oyuncu 60. dakikada yerini Necip Uysal'a bıraktı.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:23
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