Samuel Eto’o çileden çıktı

Antalyaspor'un yıldız ismi Eto'o, dün akşam çileden çıktı.

Kırmızı-beyazlıların dün akşam en iyi ismi olan 36 yaşındaki futbolcu, 90. dakikada oyundan alınmasına büyük tepki gösterdi. Kamerunlu, yerini Serdar'a bıraktıktan sonra öfkesine hakim olamadı. Yedek kulübesindeki su şişelerini tekmeleyen Eto'o'nun bu görüntüleri sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi. Oyunda kaldığı sürede 39 pas veren Eto'o takımının en isabetli pas yapan oyuncusu oldu.