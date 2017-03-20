‘Mücadele iyi skor ise kötü’
Beşiktaş karşısında alınan 0-0'lık sonuç Antalya'nın hocası Rıza Çalımbay'ı memnun etmedi.
Deneyimli çalıştırıcı "Maça kazanmak için çıkmıştık ancak olmadı. Sonuçtan memnun değilim ama mücadeleden ötürü memnunum. Son pasları daha iyi yapabilirdik. Ligde yukarıları hedefliyoruz. Beşiktaş'ı yenip bunu başarmaya yaklaşabilirdik. Ama o son pasları yapamayınca olmuyor" dedi.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:27
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