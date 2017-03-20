Karabük çelmeledi
Gol düellosuna sahne olan Başakşehir-Karabük maçı 3-3 eşitlikle sona erdi. Şampiyonluk iddiasını sürdüren Avcı’nın öğrencileri, evinde çok kritik 2 puan kaybetti.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı yapan Başakşehir sahasında Karabük ile 3-3 berabere kaldı. Nefes kesen maçın son on dakikasında tansiyon yüksekti. Maçta gol perdesini Başakşehir açtı. 16'da Doka müthiş bir kafa vuruşu yaptı ve topu ağlara yolladı: 1-0.
SELEZNOV EŞİTLEDİ
28'de Karabüklü Seleznov, kazanılan penaltıda topu ağlara gönderdi: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi. 48'de Bliznichenko plaseyle Karabük'ü öne geçirdi: 1-2. 50'de Başakşehir atağında Visca'nın penaltı noktası üzerinden gelişine vuruşunda top köşeden ağlarla buluştu: 2-2. 59'da Visca topu nefis ortaladı, Adebayor aynı güzellikte bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 3-2. 77'de Traore'nin kullandığı serbest vuruşta Volkan topu köşeden güçlükle çıkardı, dönen topa düzgün vuran Papp ağları sarstı: 3-3.
YARIŞA DEVAM
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, önemli bir fırsat kaçırdıklarını belirterek, "2-1'den gelip öne geçtik ama skoru koruyamadık. Yarışa devam edeceğiz" dedi.
ŞAMPİYONLUK STRESİ SARDI
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi yapan Medipol Başakşehirli oyuncuların, Karabük önünde stresli oldukları gözlendi. Özellikle maçın son anlarında telaş yaptılar
EMRE CEZALI
Başakşehir'de ilk yarının son dakikasında Karabükspor yedek kulübesiyle tartışan Emre Belözoğlu, sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.
2796 KİŞİ TAKİP ETTİ
Başakşehir ile Karabükspor arasındaki kritik maçı 2796 taraftar takip etti. Karabük taraftarı da kendilerine ayrılan yeri doldurdu. Başakşehirli oyuncular beraberliğe çok üzüldü.
ADEBAYOR YİNE ATTI
Başakşehirli Adebayor, Süper Lig'de forma giydiği üçüncü maçta ikinci golünü attı. Ünlü oyuncu ilk olarak geçen hafta Alanya maçında gol atmıştı.
BU KEZ MUTLU OLDULAR
Karabükspor, ligde iç sahada en başarılı ilk üç takım arasında yer almasına rağmen deplasmanda oldukça etkisiz oldu. Dışarıda 12 maçta sadece 5 puan alabilen Karabükspor dün sahadan mutlu ayrıldı.
SELEZNOV EŞİTLEDİ
28'de Karabüklü Seleznov, kazanılan penaltıda topu ağlara gönderdi: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi. 48'de Bliznichenko plaseyle Karabük'ü öne geçirdi: 1-2. 50'de Başakşehir atağında Visca'nın penaltı noktası üzerinden gelişine vuruşunda top köşeden ağlarla buluştu: 2-2. 59'da Visca topu nefis ortaladı, Adebayor aynı güzellikte bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 3-2. 77'de Traore'nin kullandığı serbest vuruşta Volkan topu köşeden güçlükle çıkardı, dönen topa düzgün vuran Papp ağları sarstı: 3-3.
YARIŞA DEVAM
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, önemli bir fırsat kaçırdıklarını belirterek, "2-1'den gelip öne geçtik ama skoru koruyamadık. Yarışa devam edeceğiz" dedi.
ŞAMPİYONLUK STRESİ SARDI
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi yapan Medipol Başakşehirli oyuncuların, Karabük önünde stresli oldukları gözlendi. Özellikle maçın son anlarında telaş yaptılar
EMRE CEZALI
Başakşehir'de ilk yarının son dakikasında Karabükspor yedek kulübesiyle tartışan Emre Belözoğlu, sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.
2796 KİŞİ TAKİP ETTİ
Başakşehir ile Karabükspor arasındaki kritik maçı 2796 taraftar takip etti. Karabük taraftarı da kendilerine ayrılan yeri doldurdu. Başakşehirli oyuncular beraberliğe çok üzüldü.
ADEBAYOR YİNE ATTI
Başakşehirli Adebayor, Süper Lig'de forma giydiği üçüncü maçta ikinci golünü attı. Ünlü oyuncu ilk olarak geçen hafta Alanya maçında gol atmıştı.
BU KEZ MUTLU OLDULAR
Karabükspor, ligde iç sahada en başarılı ilk üç takım arasında yer almasına rağmen deplasmanda oldukça etkisiz oldu. Dışarıda 12 maçta sadece 5 puan alabilen Karabükspor dün sahadan mutlu ayrıldı.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Şenol Güneş: "Ali Şafak bey iyi biliyordur"
Toplam 15
Yorum
fxq şenol güneş antalya üzerinden bjk nin nasıl maçlar aldığını iyi özetlemiş
- ''TFF Başkanı da eski Beşiktaş başkanı!''
Toplam 15
Yorum
hadi yine iyisin bu sene de şampiyonsunuz , neyseki borcunuz var eski başkanınıza . şampiyon olacaksınız ki ödeyesiniz borcunuzu :)) herkes herşeyi biliyor.
- Antalya'da Beşiktaş otobüsüne taşlı saldırı
Toplam 4
Yorum
çirkef antalyalılar. Olum sen şakamısın ne içdin,otobuse saldıranlar antalyaspor taraftarı .
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