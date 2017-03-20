Infantino İstanbul'a geldi

Türkiye'nin merakla beklediği CAS davasının Mart ayında sonuçlanacağı konuşulurken, gündeme bomba gibi bir fotoğraf düştü.

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun 14 Mart'ta İstanbul'a geldiği ve 6 saat kaldıktan sonra ayrıldığı ortaya çıktı.

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu konuyla ilgili, ''Infantino, İstanbul'a gelmiş. 6 saat kalmış ayrılmış. Niye geldiğini şu anda söyleyemem. Bu adam niye gelmiş olabilir? Bir takımla görüşmek için mi? Federasyon Başkanı ile konuşmak için mi? Bayram değil, seyran değil. Eniştem beni niye öptü?'' yorumunu yaptı.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Infantino'nun esrarengiz İstanbul ziyaretinin nedeni merak edilirken, TFF'den konuyla ilgili sürpriz bir açıklama geldi. A Spor muhabirlerinin ulaştığı TFF yetkilileri Infantino'nun İstanbul havaalanını aktarma için kullanmış olabileceğini söylediler. TFF yetkilisi, "Bizim seyahatten haberimiz yok bunun bir aktarma olma olasılığını düşünmek lazım" dedi.