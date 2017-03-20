Hesap tutmadı
Kartal’ın hocası 1 puanın iyi olduğunu belirtti. Güneş “İki oyuncu değiştirdim. 10 kişi kalınca hesaplar tutmadı. Talisca’yı almasam topu ileride tutabilirdik” dedi
Olympiakos zaferi sonrası Antalyaspor ile ligde deplasmanda karşılaşan Beşiktaş bir hayli zorlandı. 0-0'lık sonuç sonrası Kartal'ın hocası Şenol Güneş kayıp puanlarda kendi hatası olduğunu da belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı "Oyuna bakarsak 1 puan iyi. Ancak bu hedeflediğimiz bir şey değildi. Sıkıcı bir oyun oldu. Benlik de hata vardı. İki oyuncu değiştirdim. 10 kişi kalınca hesaplar tutmadı. Talisca olsaydı ileride top tutabilirdi" ifadelerini kullandı.
'BİR ŞEY YAPMAYA KALKTI'
Şenol Güneş, kırmızı kart gören Aboubakar'ın pozisyonu için şöyle konuştu: "10 kişi kalınca, yorgun da olunca puanları yitirdik. Aboubakar kaleci degaj yaparken ayağını uzattı. Doğru mu bilmiyorum ama sarı kartı varken bu hareketi yapmamalıydı. Bir şeyler yapmaya kalktı ama hata oldu. Kırmızı kartları üst üste geldi. Onun gibi bir oyuncunun daha dikkatli olması gerekiyor. Dersler çıkarması gerekiyor. Takımı eksik bırakması doğru değil. Bunu suçlayıcı anlamda söylemiyorum. Onunla konuşup bu durumu çözeceğiz."
ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK'E SERT TEPKİ
Teknik direktör Güneş, basın toplantısında Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün hakemle ilgili şikayetinin hatırlatılması üzerine, "Bu tip yönetici profili eskiden beri var. Bir 50 sene sonra ancak bunları konuşması gerekir. Aboubakar'ın pozisyonu sarı olur mu olmaz mı gidin Ali Şafak Bey daha daha iyi biliyordur gidin sorun. 10 kişi kaldık, 9 kişi mi kalsaydık. Kazanınca mı hakemler iyi?" ifadelerini kullandı.
'BİR ŞEY YAPMAYA KALKTI'
Şenol Güneş, kırmızı kart gören Aboubakar'ın pozisyonu için şöyle konuştu: "10 kişi kalınca, yorgun da olunca puanları yitirdik. Aboubakar kaleci degaj yaparken ayağını uzattı. Doğru mu bilmiyorum ama sarı kartı varken bu hareketi yapmamalıydı. Bir şeyler yapmaya kalktı ama hata oldu. Kırmızı kartları üst üste geldi. Onun gibi bir oyuncunun daha dikkatli olması gerekiyor. Dersler çıkarması gerekiyor. Takımı eksik bırakması doğru değil. Bunu suçlayıcı anlamda söylemiyorum. Onunla konuşup bu durumu çözeceğiz."
ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK'E SERT TEPKİ
Teknik direktör Güneş, basın toplantısında Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün hakemle ilgili şikayetinin hatırlatılması üzerine, "Bu tip yönetici profili eskiden beri var. Bir 50 sene sonra ancak bunları konuşması gerekir. Aboubakar'ın pozisyonu sarı olur mu olmaz mı gidin Ali Şafak Bey daha daha iyi biliyordur gidin sorun. 10 kişi kaldık, 9 kişi mi kalsaydık. Kazanınca mı hakemler iyi?" ifadelerini kullandı.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:06
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