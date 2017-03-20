Gençler Aydınlandı!
Süper Lig’de sahasında sadece bir kez yenilen G.Birliği, Çaykur Rizespor’u 52’de Aydın Karabulut’un golüyle yendi. Karadeniz ekibi ise hüsran yaşadı.
Süper Lig'de bu sezon sahasında sadece 1 yenilgi alan Gençlerbirliği, düşme hattından kurtulmaya çalışan Çaykur Rizespor'u da 1-0 yenerek başarılı iç saha grafiğini sürdürdü. Başkent ekibi düşme hattından iyice uzaklaşırken, Karadeniz temsilcisi düşme korkusunu yakından hissetmeye başladı. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Gençlerbirliği'nin tek golünü 52. dakikada Aydın Karabulut şık bir vuruşla kaydetti.
ÇAYKUR RİZE ÇÖKTÜ!
?Süper Lig'de bu sezon oynadığı 25 maç sonunda 20 puan toplayan Ç.Rizespor, tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor. Karadeniz ekibi 25. haftalar itibariyle en az puan topladığı sezonunu yaşarken küme düşme hattında.
GENÇLER'İN KARNESİ İYİ...
G.Birliği bu sezon sahasında oynadığı 12 lig maçında 6 galibiyet 5 beraberlik 1 yenilgi aldı. Ankara ekibi sahasında sadece dört gol yedi, en az gol yiyen takımı oldu.
İSTİFA SİNYALİ VERDİ
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, G.Birliği yenilgisi sonrası, "Yönetim ile durum değerlendirmesi yapacağız" diye görüş belirtti.
ÇAYKUR RİZE ÇÖKTÜ!
?Süper Lig'de bu sezon oynadığı 25 maç sonunda 20 puan toplayan Ç.Rizespor, tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor. Karadeniz ekibi 25. haftalar itibariyle en az puan topladığı sezonunu yaşarken küme düşme hattında.
GENÇLER'İN KARNESİ İYİ...
G.Birliği bu sezon sahasında oynadığı 12 lig maçında 6 galibiyet 5 beraberlik 1 yenilgi aldı. Ankara ekibi sahasında sadece dört gol yedi, en az gol yiyen takımı oldu.
İSTİFA SİNYALİ VERDİ
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, G.Birliği yenilgisi sonrası, "Yönetim ile durum değerlendirmesi yapacağız" diye görüş belirtti.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:46
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