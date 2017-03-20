 Atom karınca gibi oynadı! – Fotomaç – 20 Mart 2017
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    20 Mart 2017, Pazartesi
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    Atom karınca gibi oynadı!

    Atom karınca gibi oynadı!

    Kartal'ın orta sahasındaki çalışkan ismi yine iyi bir maç çıkardı.

    Kanadalı futbolcu geçmiş karşılaşmalara oranla topla çok az buluştu. 40 kez meşin yuvarlağı kontrolüne alan Atiba bu topların hepsini olumlu kullandı. Atiba, 40'ta 40 isabetli pasla yüzde 100'lük oran tutturdu. Tecrübeli futbolcu "10 kişi kalınca kaybetmemek önemliydi" diye konuştu.
    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:09
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