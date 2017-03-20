A'RIZA' çıkardı
Güçlü rakibinin 10 kişi kalmasının ardından bastıran güney ekibi galibiyeti kaçıran taraf olurken Sergen Yalçın’ın ardından Rıza Çalımbay da eski takımına kafa tuttu
Avrupa'da dolu dizgin yoluna devam eden Beşiktaş, Süper Lig'de eski efsanevi oyuncularına takılmaya devam ediyor. Sergen Yalçın'lı Kayseri'nin ardından, Antalyaspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay da Kartal'dan puan aldı ve Beşiktaş iki haftada 4 puan kaybetti: 0-0. Dün akşam iki yarıda iki farklı takım vardı sahada... İlk yarıda Talisca ve Quaresma ile Beşiktaş öne çıkarken ikinci yarı ilk 45 dakikayı pozisyonsuz geçen Antalyaspor vardı sahada...
SON 4 MAÇIN 3'ÜDE PUAN ALDI
Aboubakar'ın 60 ve 64. dakikalarda arka arkaya gördüğü iki sarı kartın ardından ev sahibi güçlü rakibini sıkıştırdıkça sıkıştırdı. Eto'o önderliğinde yüklenen Antalya, El Kabir ve Deniz ile gol aradı. Ancak Antalyaspor'un 26 dakikalık baskısı gol getirmedi. Bu dakikalarda Beşiktaş kalecisi Fabri, başarılı bir performans sergiledi ve maç 0-0 tamamlandı. Rıza Çalımbay, galibiyeti kaçırdı ama son 4 maçında (1 G, 2 B) Beşiktaş'tan puan koparmayı başardı. Öte yandan Kartal, Başakşehir'in de puan kaybetmesiyle rakibiyle arasındaki 2 puanlık farkı korudu.
GÜNEŞ'İN BELALISI
Rıza Çalımbay ve Şenol Güneş, 13. kez karşı karşıya gelirken bu maçların 4'ünü Çalımbay, 5'ini Güneş kazandı. 4 maç berabere bitti. Geçen sezon da Rıza Çalımbay yönetimindeki Kasımpaşa, Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'a puan kaybetmemişti.
SON 4 MAÇIN 3'ÜDE PUAN ALDI
Aboubakar'ın 60 ve 64. dakikalarda arka arkaya gördüğü iki sarı kartın ardından ev sahibi güçlü rakibini sıkıştırdıkça sıkıştırdı. Eto'o önderliğinde yüklenen Antalya, El Kabir ve Deniz ile gol aradı. Ancak Antalyaspor'un 26 dakikalık baskısı gol getirmedi. Bu dakikalarda Beşiktaş kalecisi Fabri, başarılı bir performans sergiledi ve maç 0-0 tamamlandı. Rıza Çalımbay, galibiyeti kaçırdı ama son 4 maçında (1 G, 2 B) Beşiktaş'tan puan koparmayı başardı. Öte yandan Kartal, Başakşehir'in de puan kaybetmesiyle rakibiyle arasındaki 2 puanlık farkı korudu.
GÜNEŞ'İN BELALISI
Rıza Çalımbay ve Şenol Güneş, 13. kez karşı karşıya gelirken bu maçların 4'ünü Çalımbay, 5'ini Güneş kazandı. 4 maç berabere bitti. Geçen sezon da Rıza Çalımbay yönetimindeki Kasımpaşa, Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'a puan kaybetmemişti.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:58
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
A'RIZA' çıkardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.