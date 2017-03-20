Antalya’dan 18 şut
Antayaspor bu sezon Beşiktaş'ın kalesine en çok şut atan takım oldu. Kırmızı- beyazlılar 18 şut denemesinde bulunurken gol yapmayı başaramadı. Siyah-beyazlı ekibin çektiği şut sayısı ise 9'da kaldı. İsabetli şutlarda da Antalyaspor'un Beşiktaş'a 5'e 2 üstünlüü vardı.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:36
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