 Antalya’dan 18 şut – Fotomaç – 20 Mart 2017
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    20 Mart 2017, Pazartesi
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    Antalya’dan 18 şut

    Antalya’dan 18 şut
    Antayaspor bu sezon Beşiktaş'ın kalesine en çok şut atan takım oldu. Kırmızı- beyazlılar 18 şut denemesinde bulunurken gol yapmayı başaramadı. Siyah-beyazlı ekibin çektiği şut sayısı ise 9'da kaldı. İsabetli şutlarda da Antalyaspor'un Beşiktaş'a 5'e 2 üstünlüü vardı.
    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:36
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