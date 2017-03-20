Antalya'da Beşiktaş otobüsüne taşlı saldırı

Antalyaspor maçının ardından İstanbul'a dönmek için havalalanına giden Beşiktaş'ın takım otobüsüne taşlı saldırı gerçekleşti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda mücadele ettiği Antalyaspor ile 0-0 kalmasının ardından çok önemli bir olay yaşadı. Karşılaşma sonrasında İstanbul'a dönmek için havaalanına hareket eden siyah-beyazlıları taşıyan otobüse taş ile saldırı gerçekleşti. Olayda kimse yaralanmazken, otobüste maddi zarar meydana geldiği gözlendi.