 Alanyaspor 'Love' you – Fotomaç – 20 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Mart 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Alanyaspor 'Love' you

    Alanyaspor 'Love' you

    Akdeniz ekibi, ’u deplasmanda 3-1 yenip tehlikeli bölgeden uzaklaşırken iki gol atan , takımına resmen hayat verdi.

    'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor, 'u deplasmanda 3-1'le geçip kritik bir galibiyet elde etti. Düşme potasıyla arasındaki puan farkını 8'e yükselten Alanya'da iki gol atan Vagner Love maçın yıldızı oldu. Akdeniz ekibinin diğer sayısı Efecan'dan geldi. Bursaspor'un tek golünü ise penaltıdan Deniz Yılmaz attı. Alanya iki maçlık aradan galibiyete ulaşırken, Bursaspor kötü gidişe 'dur' diyemedi. Timsah, son 10 maçta sadece 1 maç kazanabildi.

    YENİDEN DOĞDU
    Alanyaspor'un Fransız ekibi Monaco'dan transfer ettiği , Türkiye'de adeta yeniden doğdu. Bonservissiz olarak Akdeniz ekibine transfer olan 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 13 gol atarken, 2 de asist yaptı. Love, özellikle 2017'de zirve yaptı ve çıktığı 9 maçın 7'sinde gol atmayı başardı.
    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Alanyaspor 'Love' you haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.