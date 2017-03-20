Alanyaspor 'Love' you
Akdeniz ekibi, Bursaspor’u deplasmanda 3-1 yenip tehlikeli bölgeden uzaklaşırken iki gol atan Vagner Love, takımına resmen hayat verdi.
Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor'u deplasmanda 3-1'le geçip kritik bir galibiyet elde etti. Düşme potasıyla arasındaki puan farkını 8'e yükselten Alanya'da iki gol atan Vagner Love maçın yıldızı oldu. Akdeniz ekibinin diğer sayısı Efecan'dan geldi. Bursaspor'un tek golünü ise penaltıdan Deniz Yılmaz attı. Alanya iki maçlık aradan galibiyete ulaşırken, Bursaspor kötü gidişe 'dur' diyemedi. Timsah, son 10 maçta sadece 1 maç kazanabildi.
YENİDEN DOĞDU
Alanyaspor'un Fransız ekibi Monaco'dan transfer ettiği Vagner Love, Türkiye'de adeta yeniden doğdu. Bonservissiz olarak Akdeniz ekibine transfer olan 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 13 gol atarken, 2 de asist yaptı. Love, özellikle 2017'de zirve yaptı ve çıktığı 9 maçın 7'sinde gol atmayı başardı.
YENİDEN DOĞDU
Alanyaspor'un Fransız ekibi Monaco'dan transfer ettiği Vagner Love, Türkiye'de adeta yeniden doğdu. Bonservissiz olarak Akdeniz ekibine transfer olan 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 13 gol atarken, 2 de asist yaptı. Love, özellikle 2017'de zirve yaptı ve çıktığı 9 maçın 7'sinde gol atmayı başardı.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:40
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