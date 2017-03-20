 Adriano korkuttu – Fotomaç – 20 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Mart 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    korkuttu

    Adriano korkuttu
    Kartal'ın Brezilyalı yıldızı , dün akşam maçı yarıda bıraktı. Antalyasporlu Deniz Kadah ile çarpıştığı pozisyonun ardından yerde kalan yıldız futbolcu, 71. dakikada yerini Mitrovic'e bıraktı. Müdahale yapıldığı ilk anda bilinci yerinde olmayan tecrübeli futbolcu kısa süre içinde kendisine geldi ve durumunun iyi olduğu açıklandı.
    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Adriano korkuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.