Adriano korkuttu
Kartal'ın Brezilyalı yıldızı Adriano, dün akşam maçı yarıda bıraktı. Antalyasporlu Deniz Kadah ile çarpıştığı pozisyonun ardından yerde kalan yıldız futbolcu, 71. dakikada yerini Mitrovic'e bıraktı. Müdahale yapıldığı ilk anda bilinci yerinde olmayan tecrübeli futbolcu kısa süre içinde kendisine geldi ve durumunun iyi olduğu açıklandı.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:07
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