Aboubakar'a 4 günde 2 kırmızı kart
Hafta içinde Olympiakos’a karşı anlamsız bir kırmızı kart gören Kamerunlu golcü oyuncu, dün de gereksiz bir hareketle oyundan atıldı, takımını yine eksik bıraktı.
Beşiktaş'ın gol silahı Vincent Aboubakar dün de taraftarı çileden çıkardı. Attığı gollerle adından söz ettiren yıldız futbolcu, bu kez üst üste 2 resmi maçta gördüğü kırmızı kartlarla öne çıktı. Hafta içinde Olympiakos'a karşı oynanan Avrupa Ligi maçında rakibine kafa atarak oyun dışında kalan Kamerunlu futbolcu, dün akşam da gereksiz bir kırmızıyla takımını 10 kişi bıraktı. Antalyaspor kalecisi Ferhat'ın degajına engel olduğu gerekçesiyle hakem tarafından ikinci sarıyı gören ve kızaran Aboubakar, Kartal'ın son yarım saat bir kişi eksik oynamasına sebep oldu.
30 MAÇ, 3 KIRMIZI
Takımının yoğun maç trafiğinde üst üste iki karşılaşmayı eksik tamamlamasına sebep olan Aboubakar, 4 gün içinde Avrupa'da ve Süper Lig'de kırmızı kart gördü. Bu sezon Beşiktaş ile 30 resmi müsabakaya çıkan 25 yaşındaki golcü futbolcu, 3 kez kırmızı kartla cezalandırılırken, toplam 4 de sarı gördü.
30 MAÇ, 3 KIRMIZI
Takımının yoğun maç trafiğinde üst üste iki karşılaşmayı eksik tamamlamasına sebep olan Aboubakar, 4 gün içinde Avrupa'da ve Süper Lig'de kırmızı kart gördü. Bu sezon Beşiktaş ile 30 resmi müsabakaya çıkan 25 yaşındaki golcü futbolcu, 3 kez kırmızı kartla cezalandırılırken, toplam 4 de sarı gördü.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Şenol Güneş: "Ali Şafak bey iyi biliyordur"
Toplam 15
Yorum
fxq şenol güneş antalya üzerinden bjk nin nasıl maçlar aldığını iyi özetlemiş
- ''TFF Başkanı da eski Beşiktaş başkanı!''
Toplam 15
Yorum
hadi yine iyisin bu sene de şampiyonsunuz , neyseki borcunuz var eski başkanınıza . şampiyon olacaksınız ki ödeyesiniz borcunuzu :)) herkes herşeyi biliyor.
- Antalya'da Beşiktaş otobüsüne taşlı saldırı
Toplam 4
Yorum
çirkef antalyalılar. Olum sen şakamısın ne içdin,otobuse saldıranlar antalyaspor taraftarı .
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