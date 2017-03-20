1 numara işbaşında

Fabricio dün akşam görevini başarıyla tamamladı. Beşiktaş’ın 29 yaşındaki file bekçisi, öyle kurtarışlar yaptı ki, gecenin adamı oldu

Siyah-beyazlıların 1 numarası Fabricio Agosto Ramirez dün akşam da işbaşındaydı. Performansıyla Beşiktaş taraftarlarının gönlünde taht kuran İspanyol file bekçisi, Antalyaspor karşısında devleşti. Yaptığı kritik kurtarışlarla öne çıkan 29 yaşındaki kaleci, Beşiktaş'ı yenilgiden kurtardı. Görevini başarıyla tamamlayan Fabri, Beşiktaş adına da topla en çok buluşan (64) isim oldu. 90 dakikanın ardından kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyleyen Fabricio sözlerini şöyle tamamladı:



SKORU KORUDUK

"Olympiakos maçının yorgunluğunu yaşadık. 10 kişi kaldıktan sonra bir hamle şansımız da kalmadı ama tüm takım elimizden geleni yaptık. 10 kişi kaldıktan sonra skoru korumaya gittik. Tüm takım gibi ben de verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. Takıma katkı sağlamak mutluluk verici. İnanıyorum ki, sezon sonuna kadar zirvedeki yerimizi koruyacağız."