Şenol Güneş: "Ali Şafak bey iyi biliyordur"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, hafta içerisinde hakem Mete Kalkavan için "Beşiktaşlılığıyla bilinen bir hakem" açıklaması yapan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'e gönderme yaptı. Güneş, Aboubakar'ın kırmızı kartıyla ilgili, "Ali Şafak bey daha iyi biliyordur" yorumunu yaptı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, istemedikleri bir oyun şeklinin ortaya çıktığını belirterek, oyunun son bölümüne bakarak alınan 1 puanın olumsuz olmadığını söyledi.
Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, fizik gücü iyi olan disiplinli bir takımla oynadıklarını belirterek, mükemmel bir ambiyans olduğunu söyledi.
Bu taraftarların Antalyaspor'u izlemeye geldiği gibi Beşiktaş'ın güzel oyununu da izlemeye geldiğini dile getiren Güneş, "Biz de dikkatli oynadık, onlar da kontrollü oynadılar. Yavaş oyun pozisyon azlığını ortaya çıkardı. Oysa hızlı oynamamız gerekiyordu, fakat onu oynayacak yapıda değildik. İkinci yarının başından erken değişiklik yaptı, biraz da benim hatamdı. İki sarı katran bir oyuncumuz da dışarı atılınca oyunun kontrolü rakibe geçti. Ama bütün oyuncularım elinden geleni yaptı. Maçı taşımaya çalıştılar. O bölümde bir veya iki pozisyon verdik. Oyunda iki taraf için de gol pozisyonu olacak pozisyon sayısı azdı. İstemediğimiz bir oyun şekli ve skor ortaya çıktı. İki puan kayıp, buraya kazanmak için gelmiştik. Oyunun son bölümüne bakarsa 1 puan da olumsuz bir şey değil" dedi.
"HAKEMLER HAKKINDA KONUŞMAYI DOĞRU BULMUYORUM"
'Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, karşılaşmanın hakeminin Beşiktaşlılığı yönünde bir açıklama yapmıştı ve karşılaşmanın hakeminin kararlarında rahat olmadığını söylemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusuna Güneş, "Hakem gözlemcisi ya da kulüp başkanı değilim. Genç bir başkan kendisine başarılar diliyorum. Antalyaspor iyi bir takım, inşallah seneye şampiyonluğa oynar. Hakemle ilgili kanaatleri gözlemciler konuşur. Bu tip yönetici tipleri zaten eskiden beri var. Devam ediyor demek ki. Türk futboluna ne kadar katkı yapar bilmiyorum. Yeni geldi, iş adamı olan vizyonu olan arkadaşımız, futbolu da bildiğini düşünüyorum. Ben de hakemden şikayetçi olabilirim ama olmayacağım. Doğru da bulmuyorum. 50 sene sonra ancak bunları konuşması gerekir. 50 yıl sonra birlikte konuşuruz onla" açıklamasını yaptı.
ABUBAKAR'IN KIRMIZI KARTI
Güneş, Abubakar'ın kırmızı kartını ise şöyle değerlendirdi:
"İki sarı kart gördü dışarı atıldı. Bana göre karar tartışılır pozisyondu. Tartışma hep olacaktır. Oyun gereği birinci sarı kartı gördü istemeden. İkinci sarı kartta kaleci topu attı almaya çalışırken uzakta bir pozisyondu, verilir verilmez. Ali Şafak bey daha iyi biliyordur. Kazanınca mı hakemler iyi olacak. Diğer maçları hakem haksızlığı olmadan kazanırlar, olmazsa yine beyanatlarını dinleriz."
ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK'E ELEŞTİRİ
Bir gazetecinin Aboubakar'ın kırmızı kartını ve Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün hakem hakkındaki açıklamalarını hatırlatması üzerine Şenol Güneş şunları söyledi:
"Ben hakem gözlemcisi değilim. Kulüp başkanı da değilim. Kulüp başkanı genç bir arkadaşımız. Kendisini arayıp, başarılar diledim. Antalyaspor taraftarının, takımının ve hocasının iyi olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu takım da seneye şampiyonluğa oynar. Öyle bir kadro olduğunu düşünüyorum. Onun hakemle ilgili kanaatlerini değerlendirmem doğru bir şey değil. Zaten gözlemciler konuşur. Bu tip yönetici profili eskiden beri var. Demek ki devam ediyor. Türk futboluna ne kadar katkı yapar bilmiyorum. Ben de hakemden şikayetçi olabilirim ama olmayacağım. Bunu doğru da bulmuyorum. 50 sene sonra ancak bunları konuşması gerekir. 50 yıl sonra onunla birlikte konuşuruz. Aboubakar iki sarı kart gördüğü için dışarıya atıldı. Diyecek bir şey yok. Bana göre verilmeyebilirdi, hakeme göre verildi. Tartışılır bir pozisyon. Tartışma hep olacaktır. Necip'in tendonuna öyle bir darbe geldi ki, önümüzde faul olan pozisyonu yok, o faul oldu gibi şeyleri hepsini anlatırsam zaten o zaman ben de yüreğimin şişini indiririm. Onu doğru bulmuyorum. Onun için konuşmayacağım. Zaten gerekte yok. Antalyaspor hakemden şikayetçi ise diğer maçları nasıl aldı? Öyle düşünmek lazım. Aboubakar'a verilen kartları Şafak bey daha iyi biliyor bence. Çünkü ben kuralları fazla bilmiyorum. Çok da konuşmak doğru değil. Hakem attı. 10 kişi kaldık, yetmediyse 9 kişi kalsaydık keşke. Kazanınca mı hakemler iyi olacak. İnşallah diğer maçları hakem hataları olmadan kazanırlar. Olsa da yine beyanatları dinleriz."
Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, fizik gücü iyi olan disiplinli bir takımla oynadıklarını belirterek, mükemmel bir ambiyans olduğunu söyledi.
Bu taraftarların Antalyaspor'u izlemeye geldiği gibi Beşiktaş'ın güzel oyununu da izlemeye geldiğini dile getiren Güneş, "Biz de dikkatli oynadık, onlar da kontrollü oynadılar. Yavaş oyun pozisyon azlığını ortaya çıkardı. Oysa hızlı oynamamız gerekiyordu, fakat onu oynayacak yapıda değildik. İkinci yarının başından erken değişiklik yaptı, biraz da benim hatamdı. İki sarı katran bir oyuncumuz da dışarı atılınca oyunun kontrolü rakibe geçti. Ama bütün oyuncularım elinden geleni yaptı. Maçı taşımaya çalıştılar. O bölümde bir veya iki pozisyon verdik. Oyunda iki taraf için de gol pozisyonu olacak pozisyon sayısı azdı. İstemediğimiz bir oyun şekli ve skor ortaya çıktı. İki puan kayıp, buraya kazanmak için gelmiştik. Oyunun son bölümüne bakarsa 1 puan da olumsuz bir şey değil" dedi.
"HAKEMLER HAKKINDA KONUŞMAYI DOĞRU BULMUYORUM"
'Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, karşılaşmanın hakeminin Beşiktaşlılığı yönünde bir açıklama yapmıştı ve karşılaşmanın hakeminin kararlarında rahat olmadığını söylemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusuna Güneş, "Hakem gözlemcisi ya da kulüp başkanı değilim. Genç bir başkan kendisine başarılar diliyorum. Antalyaspor iyi bir takım, inşallah seneye şampiyonluğa oynar. Hakemle ilgili kanaatleri gözlemciler konuşur. Bu tip yönetici tipleri zaten eskiden beri var. Devam ediyor demek ki. Türk futboluna ne kadar katkı yapar bilmiyorum. Yeni geldi, iş adamı olan vizyonu olan arkadaşımız, futbolu da bildiğini düşünüyorum. Ben de hakemden şikayetçi olabilirim ama olmayacağım. Doğru da bulmuyorum. 50 sene sonra ancak bunları konuşması gerekir. 50 yıl sonra birlikte konuşuruz onla" açıklamasını yaptı.
ABUBAKAR'IN KIRMIZI KARTI
Güneş, Abubakar'ın kırmızı kartını ise şöyle değerlendirdi:
"İki sarı kart gördü dışarı atıldı. Bana göre karar tartışılır pozisyondu. Tartışma hep olacaktır. Oyun gereği birinci sarı kartı gördü istemeden. İkinci sarı kartta kaleci topu attı almaya çalışırken uzakta bir pozisyondu, verilir verilmez. Ali Şafak bey daha iyi biliyordur. Kazanınca mı hakemler iyi olacak. Diğer maçları hakem haksızlığı olmadan kazanırlar, olmazsa yine beyanatlarını dinleriz."
ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK'E ELEŞTİRİ
Bir gazetecinin Aboubakar'ın kırmızı kartını ve Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün hakem hakkındaki açıklamalarını hatırlatması üzerine Şenol Güneş şunları söyledi:
"Ben hakem gözlemcisi değilim. Kulüp başkanı da değilim. Kulüp başkanı genç bir arkadaşımız. Kendisini arayıp, başarılar diledim. Antalyaspor taraftarının, takımının ve hocasının iyi olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu takım da seneye şampiyonluğa oynar. Öyle bir kadro olduğunu düşünüyorum. Onun hakemle ilgili kanaatlerini değerlendirmem doğru bir şey değil. Zaten gözlemciler konuşur. Bu tip yönetici profili eskiden beri var. Demek ki devam ediyor. Türk futboluna ne kadar katkı yapar bilmiyorum. Ben de hakemden şikayetçi olabilirim ama olmayacağım. Bunu doğru da bulmuyorum. 50 sene sonra ancak bunları konuşması gerekir. 50 yıl sonra onunla birlikte konuşuruz. Aboubakar iki sarı kart gördüğü için dışarıya atıldı. Diyecek bir şey yok. Bana göre verilmeyebilirdi, hakeme göre verildi. Tartışılır bir pozisyon. Tartışma hep olacaktır. Necip'in tendonuna öyle bir darbe geldi ki, önümüzde faul olan pozisyonu yok, o faul oldu gibi şeyleri hepsini anlatırsam zaten o zaman ben de yüreğimin şişini indiririm. Onu doğru bulmuyorum. Onun için konuşmayacağım. Zaten gerekte yok. Antalyaspor hakemden şikayetçi ise diğer maçları nasıl aldı? Öyle düşünmek lazım. Aboubakar'a verilen kartları Şafak bey daha iyi biliyor bence. Çünkü ben kuralları fazla bilmiyorum. Çok da konuşmak doğru değil. Hakem attı. 10 kişi kaldık, yetmediyse 9 kişi kalsaydık keşke. Kazanınca mı hakemler iyi olacak. İnşallah diğer maçları hakem hataları olmadan kazanırlar. Olsa da yine beyanatları dinleriz."
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:18
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Şenol Güneş: "Ali Şafak bey iyi biliyordur" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.