Rıza Çalımbay: Dikkatli olsaydık kazanırdık

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, son paslarda dikkatli olmamaları nedeniyle galibiyetle ayrılamadıklarını kaydetti.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, maçın her iki takım açısından da önemli olduğunu hatırlatarak, kazanmak istedikleri maçtan 1 puan aldıklarını kaydetti.



Ellerine gelen fırsatları değerlendiremediklerini aktaran Çalımbay, "Biz maçın başından sonuna kadar iyi oynadık. İkinci yarı baskımızı arttırdık. Son paslarda dikkatli olsak galibiyetle ayrılabilirdik. Yapamadık. Oyun disiplini olarak iyiydik. 3 puan almak isterdik ama oynadığımız takım da Beşiktaş'tı" dedi.