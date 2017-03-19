Rıza Çalımbay: Dikkatli olsaydık kazanırdık
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, son paslarda dikkatli olmamaları nedeniyle galibiyetle ayrılamadıklarını kaydetti.
Ellerine gelen fırsatları değerlendiremediklerini aktaran Çalımbay, "Biz maçın başından sonuna kadar iyi oynadık. İkinci yarı baskımızı arttırdık. Son paslarda dikkatli olsak galibiyetle ayrılabilirdik. Yapamadık. Oyun disiplini olarak iyiydik. 3 puan almak isterdik ama oynadığımız takım da Beşiktaş'tı" dedi.
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:59
- Beşiktaş 10 kişi kaldı!
Toplam 10
Yorum
Özgür Her zaman diyordum yine diyeceğim kendisi için oynayan adamların bjk de işi olmamalı
- ''Mayısta görüşürüz''
Toplam 17
Yorum
REAL FB Aziz, Gökhan G e kac yilda kac defa sampiyon oldu deyip gönderdi! Kendi baskanliginda kac defa sampiyonluk var? Basarisiz, eee git o zaman!!
- Abaou'sakar'
Toplam 10
Yorum
Özgür Böyle laubali futbolculara niye prım verirsiniz daha 3 gün önce yaptı yıne yaptı bırakın böyle futbolcuları gsda da var tolga o da ilk 11 de
Rıza Çalımbay: Dikkatli olsaydık kazanırdık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.