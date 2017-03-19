Rıdvan Dilmen'den Aboubakar yorumu
Fotomaç yazarı Rıdvan Dilmen, Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmanın ardından NTV Spor'daki yüzde 100 futbolda çarpıcı açıklamalar yaptı.
Beşiktaş'ın, Antalyaspor karşısında çok değerli 1 puan aldığını belirten Dilmen, Milli aranın siyah-beyazlılara yarayacağını söyledi.
"HAKEMLER ESNEK OLMALI"
Maça damga vuran Aboubakar'ın kırmızı kart pozisyonunu değerlendiren usta yorumcu, "Aboubakar'a gösterilen sarı kart için ise şunu söyleyebilirim ; bu kadar ucuz bir sarı kartla oyuncu atılmamalıydı. Niye attın demem kurallar söylüyorsa. Ama futbolda her şey de olmaz. İdare edeceksin demiyorum. Bazen esnek olmak lazım. Benim görüşüm bu. Mete Kalkavan haklı diyenler olabilir. Saygı duyarım" dedi.
"BERABERLİK ANTALYASPOR İÇİN KÖTÜ OLDU"
Beşiktaş'ın 10 gün içinde 4 maç yapmasının siyah-beyazlıları yorduğunu belirten Dilmen, "Çok fazla efor sarf ettiği maçlar oynadı Beşiktaş. Ben Şenol hocanın yerinde olsam Başakşehir maçı sonrası rotasyona giderdim. Antalyaspor, arasa böyle bir Beşiktaş'ı bulamaz. 11'e 10 oynanan oyunda beraberlik ihtimali Antalyaspor için kötüydü" değerlendirmesini yaptı.
"ETO'O NEDEN ÇIKTI ANLAMADIM"
Rıdvan Dilmen Antalyaspor hakkında yaptığı değerlendirmede ise, "Antalyaspor Rıza hoca ile önemli işler yaptı. Rıza hocanın takımları zaten agresif. Sahanın en iyi oyuncusu Zeki'ydi. Çok koştu, hareketliydi. Bayıldım Zeki'ye. Eto'o'yu Rıza hoca neden çıkardı anlamadım. Maç artık orada kalmış. Eto'o da çok kötü günlerinden birindeydi. Artık o dakikalarda 1 puanı düşünen rakibe karşı çıkarmamak, oyunun ritmini bozmamak lazım" ifadelerini kullandı.
"HAKEMLER ESNEK OLMALI"
Maça damga vuran Aboubakar'ın kırmızı kart pozisyonunu değerlendiren usta yorumcu, "Aboubakar'a gösterilen sarı kart için ise şunu söyleyebilirim ; bu kadar ucuz bir sarı kartla oyuncu atılmamalıydı. Niye attın demem kurallar söylüyorsa. Ama futbolda her şey de olmaz. İdare edeceksin demiyorum. Bazen esnek olmak lazım. Benim görüşüm bu. Mete Kalkavan haklı diyenler olabilir. Saygı duyarım" dedi.
"BERABERLİK ANTALYASPOR İÇİN KÖTÜ OLDU"
Beşiktaş'ın 10 gün içinde 4 maç yapmasının siyah-beyazlıları yorduğunu belirten Dilmen, "Çok fazla efor sarf ettiği maçlar oynadı Beşiktaş. Ben Şenol hocanın yerinde olsam Başakşehir maçı sonrası rotasyona giderdim. Antalyaspor, arasa böyle bir Beşiktaş'ı bulamaz. 11'e 10 oynanan oyunda beraberlik ihtimali Antalyaspor için kötüydü" değerlendirmesini yaptı.
"ETO'O NEDEN ÇIKTI ANLAMADIM"
Rıdvan Dilmen Antalyaspor hakkında yaptığı değerlendirmede ise, "Antalyaspor Rıza hoca ile önemli işler yaptı. Rıza hocanın takımları zaten agresif. Sahanın en iyi oyuncusu Zeki'ydi. Çok koştu, hareketliydi. Bayıldım Zeki'ye. Eto'o'yu Rıza hoca neden çıkardı anlamadım. Maç artık orada kalmış. Eto'o da çok kötü günlerinden birindeydi. Artık o dakikalarda 1 puanı düşünen rakibe karşı çıkarmamak, oyunun ritmini bozmamak lazım" ifadelerini kullandı.
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:45
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