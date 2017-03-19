Olcay Şahan Beşiktaş'ı katladı
Ligin ilk yarısında Beşiktaş’ta ilk 11’e girmekte zorlanan ve eski performansının çok uzağında kalan Olcay Şahan, Trabzonspor’da ise siyah-beyazlı takımdaki ilk günlerini hatırlattı.
Beşiktaş forması ile 17 karşılaşmada görev alıp 2 gol, 2 asistlik performans sergileyen tecrübeli futbolcu, Trabzonspor'da ise 9 lig maçında 5 asist yapıp 1 kez de fileleri havalandırdı.
"BAMBAŞKA BİR TRABZONSPOR YOLDA"
Olcay maç sonrası şunları söyledi: "Beni ikna ettiği için Şansal abiye teşekkür ediyorum. Yükselişimiz sürüyor. Son yıllarda göremediğimiz atmosfer vardı. eni sezonda bambaşka bir Trabzonspor geliyor. Başarımın sırrı hocamın bana güvenmesi."
"SAHADA SADECE TRABZONSPOR VARDI"
Galatasaray galibiyetiyle ilgili görüşlerini dile getiren Olcay Şahan "Burada gol yememiştik, bu seriyi sürdürmek istiyorduk. İlk dakikadan itibaren sadece Trabzonspor ve taraftarı vardı. Son yıllarda görmediğimiz bir atmosfer. İnşalllah böyle devam ederiz. Bu sezonu hocamız ve başkanımız gelecek sezon için hazırlıyor. Doğru yoldayız, inanıyoruz. Böyle devam ederse gelecek sezon çok başka bir şey olacak" dedi.
Olcay Şahan olumlu performansı hakkında "Başarımın sırrı hocamız Ersun Yanal. Benimle çok konuşuyor, yardımcı oluyor. Beni çok iyi motive ediyor. Bir oyuncu hocadan ne kadar özgüven alırsa, o kadar performans gösterir. Ben de çok mutluyum, gururluyum" diye konuştu.
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:43
- Sneijder kayıptı
Toplam 1
Yorum
yasar kemal snider takimi ferenliyor sanki herkes topu ona atmaya mecbur, fiziken cok kotu durumda tudor efendi baslasana maca jposue ile adam top tutuy
- Trabzon’a Cavanda
Toplam 1
Yorum
yasar kemal tudor mudor hikaye1 takimin duzelecegini sanmiyorum, buda bilic gibi show yapiyor,sneider kosamiyor savunma felaket derecede kotu podolski ?
- Lens harekatı
Toplam 1
Yorum
Açılın Ben Beşiktaşlıyım FENERDEN FUTBOLCU FALAN KESİNLİKLE İSTEMİYORUZ BUNU BEŞİKTAŞ'IN TÜM YÖNETİCİLERİ BÖYLE BİLSİN. ALIRSANIZ NE MAÇA GELİRİZ NE FORMA ALIRIZ.
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