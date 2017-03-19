Olcay Şahan Beşiktaş'ı katladı

Beşiktaş forması ile 17 karşılaşmada görev alıp 2 gol, 2 asistlik performans sergileyen tecrübeli futbolcu, Trabzonspor'da ise 9 lig maçında 5 asist yapıp 1 kez de fileleri havalandırdı.



"BAMBAŞKA BİR TRABZONSPOR YOLDA"

Olcay maç sonrası şunları söyledi: "Beni ikna ettiği için Şansal abiye teşekkür ediyorum. Yükselişimiz sürüyor. Son yıllarda göremediğimiz atmosfer vardı. eni sezonda bambaşka bir Trabzonspor geliyor. Başarımın sırrı hocamın bana güvenmesi."

"SAHADA SADECE TRABZONSPOR VARDI"

Galatasaray galibiyetiyle ilgili görüşlerini dile getiren Olcay Şahan "Burada gol yememiştik, bu seriyi sürdürmek istiyorduk. İlk dakikadan itibaren sadece Trabzonspor ve taraftarı vardı. Son yıllarda görmediğimiz bir atmosfer. İnşalllah böyle devam ederiz. Bu sezonu hocamız ve başkanımız gelecek sezon için hazırlıyor. Doğru yoldayız, inanıyoruz. Böyle devam ederse gelecek sezon çok başka bir şey olacak" dedi.

Olcay Şahan olumlu performansı hakkında "Başarımın sırrı hocamız Ersun Yanal. Benimle çok konuşuyor, yardımcı oluyor. Beni çok iyi motive ediyor. Bir oyuncu hocadan ne kadar özgüven alırsa, o kadar performans gösterir. Ben de çok mutluyum, gururluyum" diye konuştu.